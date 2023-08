Avec la pluie, Océanopolis affiche complet presque tous les jours

Dès l'ouverture à 9h30 ce jeudi, impossible d'acheter un billet. Comme la veille, Océanopolis affiche complet. Avant même les parkings, des panneaux préviennent les visiteurs. Ce qui n'empêche pas certains vacanciers venus sans réservation de tenter leur chance à l'entrée. Peine perdue : "Désolée, on ne peut faire rentrer personne", répète en boucle une hôtesse d'accueil.

ⓘ Publicité

"Toute la matinée était remplie depuis 48h, et les dernières places de l'après-midi ont été vendues hier soir", indique Annie Adon-Eozenou, la directrice de l'exploitation à Océanopolis. Depuis la mi-juillet, avec le temps maussade, on est presque complet tous les jours hormis les week-ends. La seule garantie d'accès pour visiter Océanopolis, c'est de réserver son billet à l'avance."

loading

Chaque jour, des dizaines de vacanciers sans réservation sont recalés à l'entrée. © Radio France - Nicolas Olivier

Des vacanciers déçus

Une précaution que de nombreux touristes découvrent à leurs dépens. "On a fait une heure de route pour venir ici, et on s'est fait recaler. On ne savait pas", souffle Coralie. Venue de Rouen, elle passe la semaine à Gouesnach avec son compagnon et leur fille de deux ans et demi. La déprime n'est pas loin. "C'est l'horreur ces vacances. Heureusement qu'on a un grand logement sinon on péterait un câble !"

La pluie était pourtant l'occasion rêvée pour visiter le premier aquarium de Bretagne, pensait ce couple de Franciliens, qui tourne en rond dans son mobil-home de Plouguerneau : "Vu le temps, on n'a pas de solution de secours, on ne sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui... Ça va nous servir de leçon, on le saura pour la prochaine fois."

Jusqu'en 2020, Océanopolis pouvait accueillir jusqu'à 10 ou 11.000 visiteurs par jour en été. Mais le site limite désormais la fréquentation journalière à 7.000 personnes, la jauge adoptée pendant la crise sanitaire Covid, afin d'offrir davantage de confort au public. D'où l'importance de réserver son créneau de visite en pleine saison, au moins 2 ou 3 jours à l'avance.

Un début d'été proche des records

Malgré cette diminution de la capacité d'accueil, Océanopolis a enregistré 83.000 visiteurs le mois dernier, soit le troisième plus gros mois de juillet depuis son ouverture en 1991. "On va vraiment faire une année assez incroyable, se réjouit la directrice d'exploitation. Évidemment la météo nous aide, mais les chiffres du premier semestre étaient aussi très bons donc il y a quand même un succès important sur l'équipement actuellement".