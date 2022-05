Avec le Jumping International, La Baule capitale du cheval pendant 4 jours

Tous les ans depuis plus de 60 ans, La Baule accueille le Jumping International. C'est l'une des plus prestigieuses compétitions de sauts d'obstacle avec les meilleurs cavaliers du monde entier. A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, sur l'herbe du stade François André, entièrement rénové, plus de 200 cavaliers vont donc s'affronter. La crème de la crème se retrouve ici à La Baule : des cavaliers allemands, belges, brésiliens, canadiens sans oublier les 18 français déjà en route pour les JO.

Certes, l'événement est gratuit pour le public, plusieurs milliers de personnes chaque jour, mais les retombées pour la ville sont considérables. Les restaurants et les hôtels affichent complet et pour le maire Franck Louvrier "c'est notre événement populaire le plus rentable, celui aussi qui lance la saison estivale, c'est notre Roland Garros à nous!". Il faut pour nourrir et équiper les 120 bévénoles ainsi que toutes les écuries et les invités un budget de 4 millions d'euros. "D'où l'intérêt des sponsors comme Rolex cette année" rappelle Pierre de Brissa de la société des concours hippiques de La Baule.

Prestigieux, populaire, un brin glamour aussi : on annonce l'acteur Guillaume Canet ce week-end en tribune et le chef étoilé du Pays de Retz Mathieu Guibert en cuisine pour les loges VIP.

Le reportage avec Pierre de Brissa de la société des concours hippiques de la Baule et Frédéric Morand de la fédération française d'équitation Copier