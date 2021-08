Avec le pass sanitaire, le refuge de l'Arche de Château-Gontier a perdu près de la moitié de ses visiteurs

Depuis 45 ans, le refuge de l'Arche recueille des animaux exotiques maltraités, abandonnés ou détenus illégalement. Ils sont plus de 1200, sur 23 hectares de terrain à Château-Gontier. Mais le site touristique le plus visité de la Mayenne voit son affluence baisser fortement avec le pass sanitaire.

C'est l'heure du bilan estival, pour le refuge de l'Arche de Château-Gontier. 45 ans après son ouverture, le parc recueille plus de 1200 animaux maltraités, abandonnés ou simplement détenus illégalement. Une activité étendue sur plus de 23 hectares, à Château-Gontier-sur-Mayenne, et qui réunit chaque été des milliers de visiteurs : c'est le site touristique le plus visité du département. Pourtant cet été, les passionnés d'animaux étaient beaucoup moins nombreux.

Norah-Ambre, 7 ans, est venue avec ses grands-parents pour la première fois au refuge de l'Arche. © Radio France - Théo SIRE

Pour autant, le refuge de l'Arche ravi toujours autant les familles avec enfants qui viennent flâner dans ses allées.

A la fin du parcours, dans l'allée des félins, Norah-Ambre, 7 ans, fait la liste de ses animaux préférés :

Il y a les lions, mais aussi les oiseaux du début du parcours : ceux qui ont une couronne sur la tête, mais je ne me rappelle plus leur nom.... J'ai bien aimé presque toute la visite, mais les serpents faisaient quand même un peu peur !

Au-delà de pouvoir observer ces animaux exotiques, de nombreux enfants et parents se réjouissent de les voir bien traités et dans de grands enclos. Le 12 juillet, un nouvel animal rescapé a d'ailleurs été recueilli par le refuge : le lion blanc Safran, récupéré fin mars dans le Deux-Sèvres auprès d'un propriétaire qui le détenait illégalement.

Le lion blanc Safran, 9 ans, a été recueilli par le parc de zoologique de Saint-Martin la Plaine (Loire), fin mars, avant d'être transféré au refuge de l'Arche le 12 juillet. © Radio France - Théo SIRE

Ce nouveau lion a beaucoup de succès, selon Malorie Giscard, soigneuse depuis cinq ans. Mais les visiteurs ne viennent pas forcément pour la démarche de sauvetage des animaux du refuge de l'Arche :

On a vraiment deux publics différents : les gens qui viennent parce que c'est un refuge et qu'ils sont sensibilisés à ça, puis, d'autres personnes qui viennent sans le savoir. Mais justement, c'est aussi notre rôle de leur faire découvrir qu'il existe une autre façon de faire, autre chose que les zoos.

Même s'ils ne s'intéressent pas à la démarche de sauvetage des animaux, la soigneuse Malorie Giscard se réjouit que les enfants passent un bon moment. © Radio France - Théo SIRE

Pourtant, selon le directeur du refuge Hugues Lemercier, la majorité des visiteurs venus voir le nouveau lion blancs sont des habitués du parc. Le parc n'a en effet pas accueilli autant de visiteurs que les autres années : la fréquentation a baissé de plus de 40 % cet été, selon le directeur. Il estime que le pass sanitaire pousse les grands groupes de personnes qui ne sont pas tous vaccinés à ne pas venir du tout.

Le weekend du 15 août est un weekend où l'on accueille traditionnellement beaucoup de monde : on vend entre 900 et 1000 billets d'entrée. Mais cette année, nous n'avons reçu que 340 visiteurs. Ça, ça ne s'explique pas seulement par les mauvaises conditions météorologiques.

Le directeur du refuge, Hugues Lemercier, regrette cette baisse de fréquentation après sept mois de fermeture au début de l'année. © Radio France - Théo SIRE

Un manque de visiteurs, mais aussi un manque à gagner pour le parc animalier : les billets d'entrée représentent 40 % à 50 % des revenus du refuge de l'Arche. Hugues Lemercier estime donc que le pass sanitaire va avoir des conséquences sur le fonctionnement du refuge.

On sait qu'on ne fera pas le budget annuel. Et je rappelle qu'on est une association, il n'est pas question de faire des bénéfices. La question, c'est de pouvoir continuer à accueillir des animaux maltraités dans de bonnes conditions, à avoir des salariés qui s'en occupent bien, et à avoir des installations qui permettent de respecter le bien-être de l'animal.

Il affirme déjà que certains projets d'aménagements devront être mis de côté. Mais le directeur du parc animalier garde espoir : il compte sur le ministère de la Transition écologique pour accompagner le refuge de l'Arche dans ces difficultés.