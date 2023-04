Avec le printemps, les Lorrains se ruent dans les jardineries

Avec l'arrivée du printemps, les amateurs de jardinage reprennent leurs activités. Le retour des fleurs et des bourgeons donne envie aux Lorrains de mettre les mains dans la terre. Depuis quelques semaines, ils sont nombreux à se rendre chez leur pépiniériste. À Laxou, les amoureux des plantes sont repartis d'une jardinerie les chariots bien chargés ce dimanche 23 avril.

ⓘ Publicité

loading

"Tout est beau au printemps"

Quand les beaux jours arrivent, Marie-Antoinette est du genre à faire des folies pour son jardin. "Je me retiens parce que tout est beau, surtout au printemps, il y a tellement de variétés de fleurs et d'arbustes", plaisante la retraitée. La saison du renouveau est aussi l'occasion de se mettre au potager. Alexis vient justement d'acheter des herbes aromatiques pour montrer à ses enfants comment les planter. "C'est éducatif, on s'occupe des plantes et on les taille", explique-t-il.

Mais la petite Lola, huit ans, n'est pas du même avis, elle n'aime pas tellement le jardinage. "Pas trop parce qu'après on a les mains sales et dans la terre, il y a des vers de terre et des petites araignées", raconte-t-elle. En tout cas, voir toutes ces plantes qui bourgeonnent n'évoque que des bons souvenirs à Laurent. "Le printemps, le soleil, la mer, les piqûres d'abeilles et les mouches", taquine-t-il. C'est qu'il a déjà les yeux rivés vers l'été mais il va devoir patienter encore un peu, la saison chaude ne démarre que le 21 juin.