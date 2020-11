Avec le reconfinement, le "ténor à la fenêtre" redonne de la voix à Paris

Chaque lundi et vendredi, à 19h, la voix de Stéphane Sénéchal résonne dans les rues du 9ème arrondissement de Paris. Comme au premier confinement, le ténor se produit à sa fenêtre de la rue de Vintimille, pour redonner un peu de vie à son quartier.

"La culture est porteuse de lien social et on l'a un peu oublié", explique-t-il. "Quelques secondes d'évasion par rapport à la tragédie que nous vivons, cela permet de reprendre ses esprits."

Le répertoire de Stéphane Sénéchal est varié : Jacques Brel, Dalida ou Elton John... Mais ce lundi retour à l'opéra avec un extrait de la Tosca de Puccini.

Un peuple qui chante, c'est un peuple debout"

"Cela ne remplace pas la scène, mais c'est plus fort que la scène", s'enthousiasme le chanteur, qui l'assure : "un peuple qui chante, c'est un peuple debout. Le virus attaque les poumons et donc le souffle. Or, le chant, c'est le souffle. C'est pour cela que je chante."