Avec le retour du soleil, c’est le moment de mettre en route sa piscine en Lozère.

Avec le retour du beau temps, les particuliers sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre en route la piscine familiale. Chapeau sur la tête, lunettes de soleil et gros tuyaux dans les mains, Julien, technicien depuis 17 ans, met en route la piscine d'un particulier :" il y en a beaucoup en ce moment. Le boulot va consister à nettoyer la piscine, contrôler les paramètres de l'eau et la remettre en route pour que le client, quand il arrive, puisse profiter de la piscine". Ce genre d'intervention, Julien les multiplie depuis le début de la semaine. Son patron, Jean-Charles Vidal :

Là, c'est dur en ce moment parce qu'il y a une pression énorme, les clients veulent mettre leur piscine en route et tous en même temps. . Ah oui, c'est le moment fort de la saison. Le mois de juin est le mois le plus fort de la saison.

Jean-Charles Vidal responsable de l’entreprise Desjoyaux à Marvejols © Radio France - said makhloufi

Mais en plus des mises en route, il faut répondre aux demandes de construction de piscine. Le planning affiche complet jusqu'en 2023 explique Jean-Charles Vidal : _"au niveau des constructions, ça marche bien. Je pense qu'_il y a un engouement parce que bon, les Français ont été touchés par la pandémie. Ils se sont retrouvés chez eux et finalement, se sont dit, on pourrait organiser nos loisirs à la maison."

