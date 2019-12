Avec le retour du soleil, la fête foraine de Périgueux retrouve des couleurs

Périgueux, France

Le soleil est de retour en Dordogne ce week-end des 27 et 28 décembre et cela fait du bien à la fête foraine de Périgueux. Jusqu'ici, les Périgourdins avaient quelques peu délaissé les manèges, dissuadés par le mauvais temps, laissant les caisses des forains vides.

La météo a d'ailleurs étaient décisive pour Léanne, Shaïnez et Annissia : "J'ai été invitée par des amies, et ma mère a dit oui parce qu'il faisait beau justement !" assure Léanne. Annissia de son côté attendait les manèges : "Ceux en hauteurs sont fermés dès qu'il pleut donc il n'y a rien à faire, à part les pêches aux canards !"

Un manque à gagner difficile à rattraper

Aux manettes de son manège pour enfant, Jimmy retrouve le moral : "Là maintenant il fait beau, il y a du monde, et puis voir les gens avec le sourire ! Quand il pleuvait, ils étaient un peu monotones" raconte-t-il en riant. Mais du côté du palais des glace, David est inquiet : "On commence à avoir un peu plus le sourire, mais à mon avis, ce qu'on a perdu ne sera pas rattrapable." Et son collègue Michel de confirmer : "C'est le premier week-end qui marche ! Tous les autres ... vous ouvrez, y'avait personne, on faisait 10 euros, 5 euros parfois !" Mais il reste optimiste : "Les gens viennent s'amuser, il y a de la queue pour le train fantôme, ça devrait aller !"

Le porte parole des forains Benjamin Berdèche est un peu plus catégorique : "On essaie de redynamiser un peu la fête en centre ville, après rattraper ça va être compliqué, je pense que ce qui est perdu est perdu. Mais bon, on va prendre ce qu'il y a à prendre maintenant !"

Les forains misent donc sur la dernière semaine des vacances, qui s'annonce normalement bien ensoleillée à Périgueux. La fête foraine est ouverte tous les jours de 14 à 20H jusqu'au 5 janvier.