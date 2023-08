Avec le temps pluvieux, Les Nuits de la Mayenne s'adaptent tant bien que mal

On prend les même et on recommence ! Après un mois de juillet pluvieux, le mois d'août démarre de la même façon. Ce mardi les averses sont attendues en Mayenne, surtout au nord.

Voilà qui n'arrange pas les affaires des Nuits de la Mayenne, le festival itinérant qui mélange théâtre et danse dans des lieux en extérieur. Ce soir encore, à cause de la météo, le spectacle "L’affaire de la rue de Lourcine", initialement prévu devant l’église de Chantrigné, est replié à la salle des Loisirs de la commune à 21h30.

Une année frustrante

"C'est une année frustrante parce qu'au départ la promesse c'est : un spectacle pour un lieu. Et la programmation est faite pour faire dialoguer entre le patrimoine et une proposition artistique. Et dès lors qu'on investit plus ce lieu, on prive les spectateurs de la découverte d'un site du patrimoine, qu'il soit public ou privé. La semaine dernière pour un spectacle à La Bazouge-des-Alleux, on a dû se replier à Montsûrs" explique Coralie Cavan la directrice artistique des Nuits de la Mayenne.

"L'édition la plus pluvieuse qu'on ait connue c'est celle de 2021 après le covid. On a fait neuf replis, ce qui n'était jamais arrivé dans le cadre des Nuits de la Mayenne. Ça s'est compensé l'année dernière par une saison sans repli du tout" termine la directrice artistique.