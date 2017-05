Avec les grosses chaleurs, on fait déjà trempette au lac Kir de Dijon

Avec des températures qui vont avoisiner ou dépasser les 30 degrés, à Dijon, en ce weekend de l'Ascension, il va falloir trouver un peu de fraîcheur. Pourquoi pas au lac Kir, ou les algues de l'été passé n'ont pas encore faits leur apparition.

Il y foule ce jour là au lac Kir :-) © Radio France - Soizic Bour

Alors bien sur, le sable n'est pas aussi fin et blanc que sur certaines plages paradisiaques des caraïbes, l'eau n'y est pas aussi claire qu'en corse, ni aussi chaude qu'à Cuba, mais arrêtons de faire la fine bouche, quand le soleil tape comme ce weekend et que les températures flirtent avec les 30 degrés, mettre les pieds dans le lac Kir, peut provoquer un bien être certain.

Reportage avec les pieds dans l'eau au lac Kir Copier

Une petite trempette ? © Radio France - Philippe Renaud

Depuis le milieu de la semaine, les premiers rayons de soleil inondent l’agglomération de Dijon ! Et avec eux leur lot de Dijonnais qui viennent poser leur serviette sur le sable de la plage du Lac Kir. Ça sent bon l'été ! Comme chaque année, les enfants, les mamans, les mamies et les amis se retrouvent le midi ou dans l'après-midi sur la plage du lac Kir pour les premiers bains dans le lac, les piques-niques, la bronzette, bref, la détente quoi. C'est le moment d'oublier un peu le stress du quotidien et de faire comme si on était à la mer...au lac. L'opération Dijon Plage n'est pas encore officiellement lancée, mais il y avait déjà du monde en cette fin mai.

En attendant Soizic Bour a rencontré au lac Kir, la petite Serena, 3 ans et demi, et sa maman, qui sont venues poser leurs serviettes sur le sable sous le soleil de midi. Et après avoir enfilé son maillot de bain "rose à paillettes", Serena se jette à l'eau, ou presque.

Plouf pour Serena et sa maman Copier