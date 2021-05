Avec "Magasin libre", une nouvelle vie pour la friche des magasins généraux à Reims le temps d'un été

Sur les 46.000 mètres carrés laissés à l'abandon sur cette friche industrielle des magasins généraux à Reims, le long du canal, ce sont près de 5.700 mètres carrés qui vont être aménagés et investis. Nom du projet ? "Magasin libre". Durée de vie : tout l'été. Et pour le reste le projet se veut innovant. "Se rapproprier un espace qu'on voit et qu'on vit depuis des années vide, c'est sûr que le challenge est hyper intéressant, et ce qui est stimulant c'est de proposer des choses inédites...", souligne Arnaud Bassery, l'une des têtes pensantes du projet.

Une entrée côté canal est prévue et une autre pour les voitures. © Radio France - Sophie Constanzer

Une destination estivale pour les habitants de Reims et les touristes -- Arnaud Bassery

L'idée c'est bien d'investir les lieux, après les avoir sécurisé, et en faire un lieu de vie le temps d'un été. "On peut le dire, c'est finalement une destination estivale pour les rémois, les touristes, qui souhaitent voyager un peu, c'est un lieu pour passer du temps du jeudi au dimanche", explique le président du Bloc qui a déjà crée Quartiers libres. Car le site sera ouvert du jeudi au dimanche.

Et "Magasin libre" sera en quelque sorte une extension de Quartiers libres pendant l'été, avec des concerts et d'autres propositions."On trouvera un débit de boissons, un bar à champagne, des créateurs, une quinzaine d'oeuvres monumentales avec des artistes qu'on invite à venir s'approprier plusieurs dizaines de mètres carrés de murs... il y aura aussi un parcours dédié à la flore de friche", détaille Arnaud Bassery qui avoue rogner sur cette friche depuis... 2016.

Un peu plus de 5.000 mètres carrés de friche vont être investis. © Radio France - Sophie Constanzer

Une jauge de 1.000 personnes sur le site

"Ce bâtiment des magasins généraux nous a vraiment tapé dans l'oeil avec pas mal de partenaires, et serait parfait pour pérenniser Quartiers libres, et donc depuis qu'on est ici on prépare l'avènement de cette friche". Parmi les artistes invités en juin sur le site de "Magasin libre", Olivier Grossetête, plasticien qui fait découvrir ses constructions géantes réalisées en cartons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'ouverture de Magasin libre est prévue à partir du samedi 5 juin à Reims. Et la jauge est d'ores et déjà fixée à 1.000 personnes maximum sur le site.