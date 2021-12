Avec plus d'un million d'entrées en salle, le dernier film des Bodin's fait un carton

C'est LE phénomène du moment dans les cinémas de l'hexagone : les Bodin's en Thaïlande, troisième réalisation mettant à l'honneur le duo comique formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, a déjà dépassé le million d'entrées en salle et ce alors qu'il n'est sorti que mi-novembre. Ce succès surprend un peu le berrichon Jean-Christian Fraiscinet : "on l'espérait, mais même dans nos rêves les plus fous on n'aurait jamais imaginé ça !"

Il attribue cet engouement des spectateurs au scénario du film : Maria, la mère Bodin, se laisse convaincre par un médecin que son fils, Christian, en pleine déprime, a besoin de dépaysement. Le tandem prend alors la direction de la Thaïlande pour un road-movie rocambolesque sur fond de plages de sable blanc et de marchés exotiques. "Le film correspond exactement à ce dont les gens ont besoin en ce moment : rire avec des choses simples, voyager", explique l'humoriste en faisant référence aux deux dernières années, marquées par l'épidémie de Covid et par ses confinements successifs.

Deuxième meilleure performance de l'année au CGR de Bourges

Au cinéma CGR de Châteauroux, les Bodin's en Thaïlande a été vu par plus de 6.000 spectateurs et par près de 8.500 au CGR de Bourges. Des scores qui classent cette comédie parmi les meilleurs résultats de l'année. "Ce sera sans doute le deuxième après James Bond" indique la direction du multiplexe berruyer. Une région échappe au phénomène : l'Ile-de-France. Les entrées qui y ont été réalisées représentent moins de 5% du total, ce qui n'a pas échappé à la presse spécialisée. "On est très sollicité par les médias sur ce thème-là, confirme Jean-Christian Fraiscinet. On n'a pas vraiment d'explication à ça. Le film parle peut-être plus aux provinciaux, mais on a aussi un public à Paris puisque quand on y joue nos spectacles, on remplit trois zéniths".

La carrière du film n'est pas terminée, il est encore projeté dans de nombreuses salles dans tout l'hexagone. Les Bodin's, eux, ont cessé d'en faire la promotion pour repartir en tournée avec leur spectacle intitulé Grandeur nature. Ils seront d'ailleurs en fin de semaine sur scène à Rennes.