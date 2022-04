Avec "Qu'est-ce-qu'on a tous fait au bon Dieu ?" les cinémas espèrent à nouveau faire le plein

Le cinéma est toujours comme en convalescence après les fermetures de salles liées à l'épidémie de Covid-19. En 2021, elles sont restées fermées pendant 138 jours. Leur réouverture s'est d'abord faite sous contrainte : avec des jauges, un couvre-feu, puis l'obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée. Le début d'année 2022 a également été difficile, indique le délégué général de la FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français), Marc-Olivier Sebbag : "On était encore en pleine vague épidémique avec des consignes sanitaires strictes. Sur le premier trimestre, la fréquentation a baissé de 40% par rapport à 2019, année de référence, avant le Covid". Et la fin du masque obligatoire, fin février, puis du pass, mi-mars, n'ont pas permis de doper le nombre d'entrées poursuit ce professionnel du cinéma.

Un passage dans l'un des multiplexes de la capitale, l'UGC Ciné-Cité de la porte Maillot suffit à confirmer le constat : on ne se presse pas à la caisse. La plupart des spectateurs présents en ce milieu d'après-midi de semaine sont plutôt âgés et/ou cinéphiles. Ainsi Jacques, qui va au cinéma deux ou trois fois par semaine, assure qu'il ne rate rien de ce qui sort, "si c'est de qualité". Il n'a rien changé à ses habitudes depuis les confinements. André-Marie non plus n'est pas devenu accro aux séries, sur lesquelles il porte d'ailleurs un jugement plutôt sévère : "On est plus dans une relation d'addiction, voire d'enfermement avec les séries, puisqu'on les regarde chez soi. On ne le partage pas. Quand on a apprécié un film, des années plus tard on a plaisir à le revoir. Je ne suis pas sûr qu'il en soit de même avec les séries".

Nathalie Vrignaud, directrice de l'UGC Ciné-Cité de la porte Maillot à Paris © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une question d'offre ?

Les jeunes, friands de séries, auraient-ils pour autant complètement déserté les salles obscures ? La directrice des lieux, Nathalie Vrignaud, ne le pense pas : "On l'a vu avec Spiderman, sorti mi-décembre. Il y a eu un vrai enthousiasme, notamment chez les pré-ados, qui étaient ravis de venir au ciné pour voir un film à grand spectacle. Pour moi, c'est vraiment l'offre et l'attractivité des films qui feront revenir les spectateurs". A ce propos, l'exploitante est optimiste pour les semaines à venir. Elle attend beaucoup des "grosses" sorties à venir : "Qu'est-ce-qu'on a encore fait au bon Dieu ?" ce mercredi, puis la semaine prochaine "Les secrets de Dumbledore", troisième volet de la série Les animaux fantastiques.