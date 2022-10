Avec quatre Zénith de Caen en moins d'un an, Orelsan égale Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman

Orelsan. Caen. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter tant le rappeur normand chante sa ville à de nombreuses reprises dans ses chansons depuis le début de sa carrière. Et c'est tout naturellement que les Caennais le lui rendent. À chaque fois qu'il se produit au Zénith, les places partent comme des petits pains et les concerts affichent complets. Sauf que là, c'est "sold out" à quatre reprises en huit mois.

"On s'y attendait", avoue sans surprise Sylvie Duchesne la directrice du Zénith de Caen. "On se disait qu'il pouvait le remplir quatre fois minimum." Mais la patronne de la célèbre salle de concert caennaise n'en est pas moins ébahie : "C'est déjà arrivé, mais assez rarement avec des artistes comme Johnny Hallyday ou Jean-Jacques Goldman." Il faut dire que le planning d'Orelsan a pu permettre de réaliser cet exploit pour "un enfant du pays" comme l'appelle Sylvie Duchesne.

Sept Zénith de Caen depuis le début de sa carrière

Le rappeur qui avait, au départ, annoncé une seule date à Caen pour débuter sa tournée le 15 janvier avait dû la reprogrammer au 28 avril en raison des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus. Mais voulant absolument commencer son "Civilisation Tour" à la maison, il avait rajouté la date du 22 février qui fut le vrai départ de sa tournée 2022 . Et il a donc rajouté deux concerts supplémentaires pour l'automne ces mercredi 26 et jeudi 27 octobre. Soit quatre Zénith de Caen en un peu plus de huit mois.

"Il a grandi auprès de cette salle, naturellement que c'est différent pour lui et c'est différent aussi pour nous parce qu'on l'accueille avec une chaleur de famille", poursuit Sylvie Duchesne.

Ce que confirment les fans d'Orelsan comme Morgane : "Caen ça reste les concerts qu'il ne faut pas louper. C'est là d'où il vient. C'est plus intimiste qu'un Bercy ou la Paris La Défense Arena. L'émotion n'est pas la même. Tous les Caennais en parlent encore des semaines après." C'est pourquoi la jeune Cherbourgeoise aura assisté aux quatre concerts du rappeur à Caen, comme sa copine caennaise Emma qui a tout fait pour "avoir une revente pour la date du 27 octobre, ma mère m'a dit : "mais tu l'auras déjà vu la veille." Mais quand on aime, on ne compte pas.

Et Orelsan aime le Zénith de Caen, à n'en pas douter. Depuis le début de sa carrière, il aura rempli cette salle sept fois : une fois en 2012, deux fois en 2018 et quatre fois donc en 2022.