Avec "Saint-Étienne Hors-Cadre", les professionnels du tourisme veulent changer l'image de Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Les professionnels du tourisme de l'agglomération stéphanoise veulent promouvoir l'offre touristique locale autrement. Un nouveau site internet et une webappli ont été lancés vendredi. Ces outils sont la déclinaison concrète d'un nouveau concept, "Saint-Etienne Hors-Cadre". C'est sous cette appellation que l'Office de tourisme de Saint-Etienne Métropole, mais aussi les musées et les hôteliers du territoire veulent désormais faire connaître les lieux et les expériences à découvrir à Saint-Etienne et ses environs.

Une webappli autant pour les touristes que les Stéphanois

"Saint-Étienne Hors-Cadre, c'est vraiment la façon de présenter les choses de façon différente [...], on s'appuie sur la spécificité de Saint-Étienne avec son histoire autour de l'industrie, du design, on invite à expérimenter, à faire les choses avec ce qu'on appelle le design d'usage", explique Stéphane Devrieux, le directeur de Saint-Étienne tourisme. "Cette perception elle se différencie vraiment de ce qu'on peut avoir comme proposition sur d'autres villes", ajoute-t-il.

Les outils qui vont avec cette perception sont innovants aussi. La webappli stephanois-hors-cadre en tout cas, n'existe nulle part ailleurs en France sous cette forme. Le seul équivalent au monde, c'est à Montréal, précise l'Office de tourisme stéphanois. Cette webappli (elle ne nécessite pas de téléchargement, on l'utilise en allant sur un site web, ndlr) propose en temps réél des activités et lieux à découvrir sur le territoire stéphanois, sur le principe de la géolocalisation. Et elle s'adresse autant aux touristes qu'aux Stéphanois.

Besoin de remplir les hôtels le weekend

Le concept "Saint-Étienne Hors-Cadre" se décline aussi à travers un parcours dans la ville, qui sera prochainement matérialisé. L'offre hôtelière de l'agglomération stéphanoise est également mise en avant, il est d'ailleurs possible de réserver un hébergement directement sur le site internet de "Saint-Étienne Hors-Cadre". Franck Anderloni, directeur de la Charpinière à Saint-Galmier, et président du Club hôtelier stéphanois a participé à la réflexion. Il y avait urgence selon lui à faire venir de nouveaux publics sur le territoire stéphanois : "on a besoin de dynamiser nos weekends parce que quand on n'a pas de match de foot sur Saint-Étienne, les taux d'occupation sont très bas, on peut être à 20 ou 25%".