Avec six mois de retard, l'Office du Tourisme de Châteauroux ouvrira "au plus tard" le 1er juillet

Châteauroux, France

"On nous pose la question tous les jours : quand est-ce que vous déménagez ?". Alexis Rousseau-Jouhennet a encore le sourire confiant, mais il reconnaît bien volontiers que les apparences ne sont pas en sa faveur. À l'intérieur de l'ancien hôtel de ville place de la République à Châteauroux, quasiment rien n'est terminé, des escabeaux meublent les lieux et des planches jonchent le sol. Châteauroux Berry Tourisme devait emménager "en début d'année" dans ses nouveaux locaux. C'est en tout cas ce qui est inscrit sur le panneau l'extérieur.

Date "butoir" le 1er juillet

Selon le directeur du service communication, "au plus tard le 1er juillet nous aurons déménagé dans ces locaux, pour le début de la saison estivale". Les travaux ont pris du retard, selon lui, à cause d'un problème de menuiserie. "Nous n'avions pas prévu de changer les fenêtres mais pour le bruit et l'esthétique nous avons pris la décision de le faire, et la livraison a pris quelques temps". À l'intérieur, il ne reste pas que les fenêtres à faire, mais "c'est promis", dit Alexis Rousseau-Jouhennet, "c'est la date butoir fixée aux entreprises et c'est ce sur quoi on s'est engagés auprès des habitants".

À l'entrée de l'ancien hôtel de ville, on constate que les travaux des locaux de Châteauroux Berry Tourisme ne sont pas terminés, loin de là © Radio France - Alexandre Berthaud