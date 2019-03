Avec son "Black diamond", le chef montreuillois Mickaël Arnillas veut remporter la Coupe de France de burger

Beutin, France

Il y a un an, Mickaël Arnillas participait à la Coupe de France de burger. Avec son burger, "le retour du marais", aux cuisses de grenouilles, il s’était qualifié pour la finale. Et cette année, il récidive, et c’est clairement pour gagner. Mais pour cela, le 1er avril, il devra d’abord faire mieux -et meilleur- que les autres concurrents régionaux, et notamment le Lillois Samuel Verbeke, qui a lui aussi déjà brillé dans des concours. Ce dernier prévoit de réaliser un burger baptisé « le gueule noire ».

Son burger "The Black Diamond"

Comme cette année le thème ce sont les « goûts des régions », dans sa cuisine de l’Auberge de la Canche qu’il dirige, à Beutin, Mickaël travaille les produits locaux. Il raconte son burger le "Black diamond" : "Je me suis inspiré du film Bienvenue chez les Ch'tis. Donc le pain noir représente le charbon du bassin minier ; on a aussi le Maroilles que je fais tremper dans la chicorée pour adoucir son goût et qui est ensuite passé au fumoir. Ensuite, il y a une petite sauce à base de noisette et de chicorée, pour adoucir le goût du burger."

Le côté original de mon burger, c'est d'y avoir apporté des ingrédients de terre, de mer et de rivière. Pour la terre, c'est le fromage, la viande et la poitrine fumé ; pour la mer, on a, en condiment, les oreilles de cochon, une plante qui pousse en baie de Canche et pour la rivière, c'est le cresson qui remplace la salade.

Dans le « diamant noir », il y a aussi des légumes anciens comme le butturnut et la pomme de terre vitelotte.

Faire mieux que l'année dernière

Au-délà de l’envie de gagner, Mickaël Arnillas veut montrer qu’il a tiré les leçons de sa finale, qui estime ratée l’année dernière. Il raconte qu’il n’a pas trop su gérer la pression : les journalistes qui gravitent autour de lui, les caméras qui l’observent et puis le fait d’être sur une estrade devant un public. Il a par ailleurs raté la cuisson de sa viande : elle était « à point » et non « saignante», comme exigée par le concours. En fait, tout est dans la gestion du temps. Il y a 25 minutes pour préparer et dresser trois burgers.

Avec son "Retour du Marais", Mickaël Arnillas avait accédé à la finale de la Coupe de France de burger, l'année dernière. Depuis, il en a vendu plus de 600 à l'Auberge de la Canche, à Beutin. © Radio France - Matthieu Darriet

Mais Mickaël est désormais bien rodé. Car, après sa participation l’année dernière et grâce notamment à sa page facebook qui peut toucher jusqu’à 8.000 personnes, ses ventes de burger ont explosé. A l’Auberge de la Canche, qui présente une cuisine locale et traditionnelle, il est passé d’une cinquantaine de burgers en 2017 et plus de 1.000 l’année dernière, dont 600 "Retour du marais", son burger de la Coupe de France 2018.