Avec son nouveau long métrage, le studio toulousain TAT confirme son ascension

David Alaux, le réalisateur de "Pattie et la colère de Poséidon" et co-fondateur de TAT

Après "Les As de la jungle", les studios d'animation TAT, basés à Toulouse, vont sortir un tout nouveau long métrage : "Pattie et la colère de Poséidon". Ce dimanche, il a été projeté en avant-première au festival du cinéma de Muret. Le public est conquis. "Ce que j'ai préféré, c'est quand ils partent à l'aventure", réagit Inès, 7 ans, à la sortie de la salle.

Et elle n'est pas la seule, du côté des adultes aussi, on est époustouflé. "Les musiques sont entrainantes, c'est différent des Disney où c'est rébarbatif, juge Candice_. Les personnages sont attachants, j'ai adoré !_" Le tout servi par un casting qui n'a pas à rougir, avec notamment le "Grand blond", Pierre Richard, qui prête sa voix à Zeus.

Un savoir-faire toulousain

Des films qui s'exportent au-delà de la France, ce qui rend très fier David Alaux, l'un des cofondateur de TAT : "Quand on a créé TAT il y a 22 ans, on avait pour objectif de faire des long métrages, sans savoir quelle portée ils pourraient avoir. Maintenant on est vraiment heureux de voir qu'ils s'exportent dans le monde entier. "Pattie" est déjà pré-vendu dans 30 territoires." Un succès qui permet au studio de s'agrandir, les effectifs ont doublé en quelques années avec environ 200 salariés.

Une nouvelle avant-première de "Pattie" est prévue à Albi au festival des Œillades, le 22 novembre. Sinon il faudra attendre la sortie en salle : le 25 janvier. Un autre projet créé beaucoup d'attente : la série Astérix de TAT , en collaboration avec Alain Chabat, la sortie est prévue en 2024 sur Netflix.