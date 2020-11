Aveugle et championne mayennaise de Viet Vo Dao : le film "l'oeil du tigre", ce lundi soir sur France 3

Elle s'appelle Laurence Dubois. Elle vit avec sa famille dans une petite ferme de Chatillon-sur-Colmont, en Mayenne. A 17 ans, elle a perdu la vue d'un oeil. A 33 ans, elle est devenue complétement aveugle. Mais Laurence a du caractère. Passionnée d'arts martiaux, elle s'est mise au Viet Vo Dao. Elle en est devenue championne départementale, il y a cinq ans, à 50 ans, en combattant face à des femmes plus jeunes et valides. Un modèle de dépassement de soi. Son histoire a fasciné un réalisateur parisien, Raphaël Pfeiffer qui en a fait la vedette de son premier long métrage, "l'oeil du tigre", diffusé ce lundi 9 novembre sur France 3.

Laurence Dubois, championne de Viet Vo Dao - .

Laurence, généreuse et combattive

L'adage "ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort" convient parfaitement à Laurence. Elle a surpassé son handicap pour vivre sa passion. "Cela montre aux autres, aux déficients visuels, comme moi et aux autres, que l'on peut faire ce que l'on veut. Et si on perd, pas grave! mais il faut essayer, dit-elle. Ca, c'est pour le côté généreux de sa personnalité. Pour le côté combattif, il y a tout le reste : son rôle de mère de famille, les difficultés financières dans la petite ferme... Et sur le tatami, cette combattivité lui permet de l'emporter sur les valides. Lors des entraînements et des combats, son adversaire porte une petite clochette. Laurence se repère également, en écoutant le bruit des pieds sur le sol, les frottements de l'air lors des mouvements de bras, la respiration de l'autre. "Je n'ai plus mes yeux, dit-elle dans un sourire, mais j'ai mes oreilles".

Laurence Dubois - .

Raphaël Pfeiffer fasciné par cette forte personnalité

Raphaël Pfeiffer est parisien. Il est réalisateur de clips et de courts métrages. Sa vie est aux antipodes de celle de Laurence. Il l'a rencontrée par hasard, par l'intermédiaire d'un voisin, un ancien photographe. Il a été fasciné par Laurence "elle est forte et sensible à la fois, elle est spontanée, sa présence fait du bien" dit-il. Il décide de réaliser un documentaire sur elle. Finalement, le tournage dure un an et demi, dans la petite ferme mayennaise et cela donne un long métrage "l'oeil du tigre". On y voit la vie quotidienne de cette femme hors-normes, ses combats, ses joies et ses difficultés. "C'est aussi un film sur la bonté", poursuit Raphaël Pfeiffer, sa présence rend les autres meilleurs". Le réalisateur rend également hommage au mari de Laurence, Philippe, toujours présent auprès d'elle, pour l'accompagner, plusieurs fois par semaine à ses entrainements, l'attendre et la soutenir.

"L'oeil du Tigre", à regarder, ce lundi 9 novembre sur France 3, à 22h45.