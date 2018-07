Avignon, France

Les Bisons du SO Avignon ont enfin obtenu ce titre qu'ils attendaient depuis si longtemps. Jamais dans leur histoire, ils n'avaient soulevé le «planchot», le bouclier Max-Rousié. Depuis dimanche c'est fait. Les hommes de Renaud Guigues ont fait preuve de solidarité pour vaincre Limoux (34-28), champion en titre, au terme d'un match fou : «on est d'abord menés, ensuite on revient, on passe devant et on se met en danger sur la fin», résume l'entraîneur.

Une victoire de «collègues»

L'émotion était d'autant plus forte à l'issue du match que la saison des Avignonnais a été mouvementée. D'abord leader du championnat, le SOA a ensuite eu un coup de mou avant de mieux finir la saison. Quatrièmes du classement après la phase régulière, les Bisons ont perdu en demi-finale contre St-Estève avant que les Catalans ne soient disqualifiés. «L'objectif de début d'année c'était d'être champion, rappelle Renaud Guigues. C'est magnifique pour le club et pour la ville».

Le demi d'ouverture Joris Bissière retient, pour sa part, que ses coéquipiers ont su rester soudés jusqu'au bout : «On est tous des 'collègues' et c'est pour ça que ça marche. J'en ai des frissons et les larmes aux yeux. Aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde».