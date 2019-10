Avignon, Lourmarin et Vaison-la-Romaine s'invitent dans le Dictionnaire Amoureux du Patrimoine

276 entrés dont la Chartreuse de Bompas, les Châteaux de Lacoste et Lourmarin, Avignon et Vaison-la-Romaine trouvent leur place dans le Dictionnaire Amoureux du Patrimoine de Pierre et Olivier de Lagarde.