Avignon passe à l'heure d'été pour les 7 à 77 ans

Le parc Chico Mendès à Avignon sera cette année encore le cœur de l'opération " un été à Avignon"avec une piscine éphémère et une scène musicale. La municipalité proposera pendant deux mois des ateliers, des animations sportives, des sorties et des concerts. Les inscriptions sont ouvertes.

Avignon, France

Avignon se met en mode estival dès le 6 juillet avec son opération " un été à Avignon". De nombreuses animations vont être proposées au parc Chico Mendes. Le site accueillera une piscine éphémère d'une capacité de 150 personnes. Une scène va également être installée pour accueillir des concerts tous les vendredis soirs dès le 12 juillet . Un ciné en plein air revient dès le samedi 6 juillet. Il tournera sur plusieurs endroits comme le square agricole Perdiguier ou le Clos de la Murette tout comme le parc Chico Mendès.

Toutes les générations sont chouchoutées

Les jeunes de 2 à 13 ans pourront participer à des ateliers ludiques et profiter d'animations sportives ainsi que de structures gonflables. Les ado de 14 à 17 ans pourront bivouaquer et faire des activités de pleine nature. Pour les plus grands de 14 à 25 ans, des soirées ambiance "feu de camp" autour d'un repas et d'une thématique comme l'Environnement ou la Musique leurs seront proposés.

Parce que les seniors ne partent pas tous non plus en vacances, des ateliers bien être leur seront aussi dédiés avec des soirées intergénérationnelles comme un bal musette ou un tournoi de pétanque. Il y aura même des initiations au yoga et à de la relaxation. Pour les familles, il sera possible d'aller passer tous les samedis à la mer au Grau du Roi avec un départ en cars depuis Avignon.

14 000 nageurs dans la piscine l'an dernier

Une vingtaine d'animateurs sont mobilisés tout au long de l'été pour animer l'opération avec la collaboration d'une trentaine d'associations. L'an dernier la piscine a enregistré 14 000 entrées, il y a eu près de 2000 spectateurs à chaque séance de cinéma. Le budget de ce nouvel été à Avignon s'élève à 400 000 euros. La plupart des activités se fait sur réservation dans chaque mairie de quartier, et la journée à la mer coûte 1 euro par adulte. Sinon tout le reste est gratuit.