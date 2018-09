Cherbourg, France

"La Rade à bout de bras", c'est une régate d'aviron de mer dans la rade de Cherbourg, ouvert à tous les licenciés FF Aviron. Un rendez-vous incontournable dans le Cotentin où se rassemblent tous les rameurs de la région Normandie. Particularité : c'est une fête de l'aviron où les niveaux des concurrents sont très différents. Cette année en tout il y a 80 concurrents : en double, en 4 barrés (4 rameurs et 1 barreur), des équipes masculines, féminines, et mixte...Des équipes venues des clubs de Cherbourg, de Carteret, Granville, Hérouville...Sous un ciel, magnifique. Les premières courses aujourd'hui samedi se sont déroulées dans des conditions optimales.

Chloë Lemoigne (Cherbourg) participe aux championnats du monde au Canada dans un mois Copier

Cette course est aussi pour celles et ceux qui participeront dans un mois aux championnats du monde à Victoria au Canada : un test ! Ce sera du 11 au 14 octobre. 4 manchois seront du voyage : Fabien Gernais (Cherbourg), David Lohier (Cherbourg) et Pierrick Ledard (Barneville-Carteret) mais aussi Chloé Lemoigne (Cherbourg) dont l'équipage double mixte sera pour la première fois représenté aux championnats du monde.

Demain dimanche la compétition se poursuit dès 9H00