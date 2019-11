Avis aux collectionneurs de l'ASSE : le musée des Verts organise une braderie

C'est une première : le musée des Verts organise une braderie ce week-end. Le site se sépare de milliers de documents et objets des vingt dernières années notamment pour faire de la place. Les collectionneurs vont se régaler !

Une des tables avec des piles de magazines et au centre des cartons du dîner officiel avec les dirigeants de Wolfsbourg.

Saint-Étienne, France

C'est une première : le musée des Verts organise une braderie ce week-end : samedi de 13 à 18 heures et dimanche de 14 à 18 heures. En fait, il saisit l'occasion des festivités autour de l'inauguration de la 3e ligne de tram pour vider plusieurs étagères et faire de la place dans ses réserves. Le musée se sépare ainsi de milliers de documents et objets des vingt dernières années.

Des piles de magazines attendent les collectionneurs : tous les numéros de Maillot Vert depuis son lancement en 1999. Classés aussi par saisons des cartons entiers de programmes de match, des guides officiels de saison de 2006 à 2018, des photos de joueurs ou de Christophe Galtier en cartes postales, des cartes de vœux du club, des cartons du dîner officiel avec les dirigeants de Wolfsbourg, les rubans-bracelets d'accès au salon.

Les prix s'échelonnent de 50 centimes à 50 euros. Les pièces les plus chères, ce sont cinq fauteuils de l'ancien banc de touche du stade Geoffroy-Guichard avant l'euro 2016.