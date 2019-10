Avoine – Anne Sylvestre à l’Espace Culturel ce samedi 12 octobre 2019.

On ne présente plus Anne Sylvestre, en 2018 elle a fêté ses 60 ans de carrière ! Elle fut une chanteuse très populaire dans les années 1960 et 1970, se produisant à la télévision auprès d'artistes prestigieux de la chanson comme Georges Brassens, Barbara ou encore Georges Moustaki.