Avoine : ZOUK MACHINE en concert gratuit le 31 août 2019 à 21h00

Pour finir l’été en beauté sur une note de musique, le Podium de l’été a lieu ce dernier samedi du mois d’août à Avoine. Un concert de variété en plein air et gratuit avec Zouk Machine et Michel Leeb.

Avoine, France

Le succès du groupe dépasse largement la communauté antillaise et le milieu du Zouk Industriel et le remix du titre Maldòn (La musique dans la peau) restera numéro 1 au Top 50 durant neuf semaines en 1990, devenant ainsi le titre Zouk Industriel le plus vendu de tous les temps encore à ce jour, avec plus d'un million de singles vendus et un disque de platine.

Concert gratuit

Renseignements auprès du service culturel d’Avoine au 02.47.98.11.15.

Lieu : Parc du Centre Avoine