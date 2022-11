VIDEO :" Avoir les arènes de Cimiez c'est une chance pour nous" Muriel Mayette-Holtz directrice du TNN

Un coup de théâtre dans la gestion des salles de spectacles sur Nice ! La salle de spectacle Iconic situé à côté de la gare Thiers ne pourra pas accueillir une partie des spectacles du TNN quand ce dernier sera détruit.

" Être en extérieur c'est retrouver le rapport du théâtre de nos anciens" Muriel Mayette-Holtz

La salle serait tout compte fait trop basse de plafond. Le maire a alors hier sorti le plan B : les arènes de Cimiez pour remplacer Iconic**. Muriel Mayette-Holtz** directrice du Théâtre national de Nice (TNN) était l'invité de France Bleu Azur ce mardi 22 novembre sur France Bleu Azur, elle annonce être ravie de cette annonce : "j'avais deux salles : une petite salle merveilleuse et bientôt une grande salle au Palais des expositions et donc avoir les arènes de Cimiez en plus c'est une chance".