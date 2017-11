Azay-le-Rideau : bientôt un hôtel 4 étoiles ?

Bientôt un hôtel 4 étoiles à Azay le Rideau ? c'est le vœu en tout cas de l'Office du Tourisme qui aimerait pouvoir garder cette clientèle chic et à plus fort pouvoir d'achat plutôt que de l'envoyer vers le château d'Artigny et de Rochecottes.

Un hôtelier est peut-être en passe de réaliser les rêves des touristes et des professionnels du tourisme : Depuis 2011, Eric Pech est le propriétaire du Grand Monarque l'un des 6 hôtels trois étoiles d'Azay-le-Rideau : il réalise actuellement des travaux de grande envergure après avoir racheté l'ancienne bibliothèque de la ville.

le Grand Monarque en fait se sont plusieurs bâtiments chargés d'histoire :d'abord un relais de poste du XVIIIème siècle, un hôtel particulier fin XVIIIème de style Directoire et une maison de maître de la fin du XIXème siècle qui est aussi l'ancienne bibliothèque d'Azay-le-Rideau.

Le projet d'Eric Pech est de rénover entièrement ce dernier bâtiment pour faire 8 nouvelles chambres et une salle de séminaire. Au total, le Grand Monarque proposera 35 chambres dont plusieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite. "C'est une nécessité" dit le propriétaire, "il faut sur Azay-le-Rideau, un large éventail de propositions d'hébergements du camping à un hôtel de standing pour satisfaire tous les visiteurs. Il faut également pouvoir accueillir au cœur de la ville d'Azay et de ce territoire touristique à la fois des groupes mais aussi des individuels avec tout le confort"

A la place de l'échafaudage se trouvera un ascenseur pour relier l'hôtel et les nouvelles chambres créées dans l'ancienne bibliothèque. © Radio France - Marie-Ange Lescure

De la poussière, des bâches en plastique pour protéger les sols, des murs éventrés, et un propriétaire qui visite ce chantier comme si il visitait le plus beau des châteaux de Touraine : Eric Pech a pensé chacune de ses 8 nouvelles chambres et la future salle de séminaire reliées au reste de l'hôtel par un ascenseur extérieur. Il veut un bel hôtel avec des matériaux nobles et surtout du tuffeau de Touraine pour contenter une clientèle qui aime le confort, les maisons historiques et être au cœur du territoire

La quatrième étoile n'est pas l'objectif

Pour le propriétaire, ils 'agit d'offrir à ses clients un hôtel de charme, composé de 3 demeures historiques réunies dans un ensemble qui proposera le confort moderne, l'accessibilité au cœur de la ville d'Azay et du territoire touristique Langeais-Villandry-Chinon.

A l'office de tourisme, par contre, on y croit à cette montée en gamme de cet hôtel à quelques centaines de mètres du château : la clientèle est là ne restent qu'à la loger confortablement pour qu'elle reste dit Céline Carrot :"on croit beaucoup à cette montée en gamme car nous avons la clientèle pour ce type d'hôtel mais à l'heure actuelle nous sommes obligés de la renvoyer sur 15 à 20 kms autour d'Azay-le-Rideau pour la satisfaire".

les travaux ont commencé en octobre dernier avec exclusivement des entreprises tourangelles, l'inauguration de cette nouvelle aile de l'hôtel est prévu en mai prochain et ce seront les clients qui diront si il mérite une 4ème étoile

Coût total de ce chantier d'agrandissement : 1 million d'euro