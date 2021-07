Azay-le-Rideau : le musée Maurice Dufresne propose des lundis sans pass sanitaire

Pour ne pas perdre la clientèle non vaccinée et non testée, le musée Maurice Dufresne d'Azay-le-Rideau va proposer à ses visiteurs des lundis sans pass sanitaire. La jauge sera donc abaissée à 49 personnes en même temps.

Depuis le mercredi 21 juillet, vous ne pouvez plus vous faire un cinéma un musée ou un théâtre sans pass sanitaire. Enfin, en théorie. Car cette règle s'applique s'il y a plus de 50 personnes à l'intérieur. Et pour ne pas perdre leur public non vacciné et non testé, plusieurs lieux culturels décident de jouer sur cette jauge en l'abaissant à 49.

C'est le cas du musée Maurice Dufresne, à Azay-le-Rideau, qui expose sa collection d'anciens moteurs, camions, tracteurs ou motos. Tous les lundis, uniquement, il proposera à ses visiteurs de se rendre sur le site sans pass sanitaire pour convaincre les réfractaires à cette mesure gouvernementale de venir.

Le pass sanitaire s'appliquera tous les autres jours de la semaine au musée Maurice Dufresne. © Radio France - Adrien Bossard

Quatre créneaux de deux heures maximum

"Quand nous avons des familles ou des groupes qui viennent, vous avez forcément dans le lot une personne qui n'a pas de pass sanitaire, explique Laëtitia Boissoneau, responsable du développement et de la médiation culturelle du musée. C'est-à-dire que pour une personne, vous pouvez en refuser six ou sept. Ça nous est arrivé la semaine dernière, on a dû scinder une famille en deux. Une moitié a pu visiter et l'autre est resté à la porte. On doit aussi gérer des situations avec des gens réfractaires et cela créé des tensions que nous sommes contraints de gérer. L'autre jour, deux personnes sont reparties mécontentes car elles n'ont pas pu rentrer. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour ce public-là."

C'est une manière aussi pour le musée de ne pas perdre trop de clients, déjà que la saison estivale ne sera pas très bonne. "On est en ce moment sur une centaine de visiteurs par jour, quand d'habitude on en faisait 250. Car nous n'avons plus la clientèle étrangère", poursuit Laëtitia Boissoneau. Pour les lundis, quatre créneaux de deux heures maximum sont proposés au musée Maurice Dufresne. La réservation est conseillée.