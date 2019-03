Azeville : l'ancien lieu de détente des soldats allemands reconstitué à côté des casemates

Pendant la Seconde guerre mondiale, les 170 soldats allemands basés à Azeville pouvaient profiter du "Mess" pendant leurs moments de détente. On y trouvait deux pianos et un théâtre à l'Italienne. Ce bâtiment de 150 mètres carrés à été bâti juste à côté des casemates, en connexion avec les souterrains. Il est resté sur pied 10 mois puis a été rasé par les soldats américains à la fin de la guerre.

Plus de 70 ans après, le Département de la Manche, propriétaire du site d'Azeville a décidé de le remettre sur pied. Ce "Mess" sera une espace d'accueil et et un lieu d'exposition.

Le bâtiment va être inauguré le 20 juin © Radio France - Caroline Félix

Pour les plans, les historiens se sont appuyés sur des objets retrouvés pendant les fouilles, le carnet de bord du commandant allemand et des témoignages d'Azevillais, encore enfant à l'époque.

"Donner un côté humain à ces soldats"

Pour Matthieu Lamotte, l'un des agents du patrimoine qui fait visiter le site, ces travaux sont une manière de refaire vivre la mémoire de la guerre, mais du côté des Allemands. "On a voulu donner un côté humain à tous ces soldats qui se sont retrouvés embarqué loin de leur pays, loin de leur famille. On s'efforce de montrer aux gens qu'il n'y avait pas les méchants Allemands et les gentils Américains de l'autre, qu'il s'est passé des choses bien et pas bien dans chacun des deux camps. il y a du temps qui est passé. C'est un sujet qui est de moins en moins sensible, ce qui permet de rétablir un peu la vérité sur cette période."

Le Mess va ouvrir le 20 juin prochain. Dans le même esprit, l'exposition inaugurale porte sur les regards croisés de prisonniers allemands et français. Le reste du site (les 4 casemates et les souterrains) va rouvrir dès avril. Il accueille chaque année autour de 25 000 visiteurs, dont 40 % de touristes étrangers.