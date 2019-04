Azincourt 1415 : le centre historique de la bataille fait peau neuve

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord et France Bleu

À Azincourt, le petit musée s’agrandit, se modernise et ambitionne d’accueillir plus de 40.000 visiteurs par an, pour leur raconter la célèbre bataille de la Guerre de Cent -ans. Perdue par les Français, elle est mythique pour les Britanniques qui représentent les deux-tiers des visiteurs du centre.