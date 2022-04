"Aztarnak", deuxième album de Marina Beheretche unissant instruments traditionnels et musique classique

Marina Beheretche a réussi son pari. Après un an et demi de préparation, l'artiste vient de présenter l'album qu'elle a enregistré il y a peu avec le collectif Ezekiel. Après avoir revisité Les Quatre Saisons de Vivaldi, elle propose cette fois ci quatorze morceaux dont six créations. Le premier thème de son nouveau disque distribué par Elkar est plutôt surprenant. Il s'agit d'un mélange de tango avec l'aurresku, la danse d'honneur du Pays basque.

Marina Beheretche a baigné dans la musique depuis son enfance. Elle dédie naturellement son nouvel ouvrage à Jean Marc Beheretche, son défunt père, musicien lui aussi, et comme l'était d'ailleurs également son grand père, l'accordéoniste Louis Beheretche.

Après son passage il y a quelques jours sur France Musique, Marina Beheretche présentera son nouveau disque en public ce samedi à 21h à Gotein, en Soule, dans le cadre du festival musical Xiru.