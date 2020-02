Baccarat : bientôt un musée mettant à l'honneur les flacons de parfum fabriqués en Lorraine

George Stam, passionné de flacons de parfum, léguera sa collection qui comporte plus de 3 000 pièces. Des flacons de toutes marques, en cristal ou en verre, mais qui ont comme point commun d'avoir été fabriqués dans les cristalleries de Lorraine. Les travaux du musée doivent débuter l'an prochain.

Baccarat, France

Plus de 3000 pièces. En 30 ans, George Stam a réuni une sacrée collection de flacons de parfums, en verre ou en cristal. Des merveilles qui datent pour la plupart de la première moitié du 20e siècle : "Le bouchon est à l'émeri, le flacon est en verre ou en cristal. Donc c'est du verre sur verre : moi ça me touche et j'ai envie que d'autres gens aient ces frissons en voyant les flacons."

En attendant l'ouverture du musée, certaines pièces sont présentées au pôle bijou de la Cité du cristal, jusqu'au 31 décembre 2020.

En cristal ou en verre, Chanel, Dior ou Givenchy : tous les flacons ont été fabriqués en Lorraine © Radio France - Véronique Lorre

Mise à l'honneur des cristalleries lorraines

Le musée de Baccarat, c'est l'occasion de mettre à l'honneur le savoir-faire de chez nous. Car Chanel, Dior ou Givenchy, qu'importe : tous les flacons viennent de cristalleries lorraines. Alors pas question pour George Stam d'exposer sa collection ailleurs : "On m'a proposé de la léguer à Paris ou à Grasse : mais ces villes ont plein de musées ! (La cristallerie, ndlr) Baccarat est connue mondialement, mais ce n'est pas le cas de la ville. Donc j'espère que ça fera connaître la région."

George Stam a réuni plus de 3000 pièces dans sa collection, débutée il y a 30 ans © Radio France - Véronique Lorre

Le château de Gondrecourt pour accueillir le musée

Le musée s'installera au château de Gondrecourt, bâti au XVIIIe siècle. L'idéal selon le collectionneur. "Il y a une vue formidable, en ligne droite on voit la ville et la cristallerie. Les flacons reviennent là où ils ont été produits, d'où aussi la volonté d'installer le musée à Baccarat."

Le château doit maintenant être rénové du sol au plafond. Le début des travaux est prévu en 2021. George Stam espère un coup de pouce de mécènes notamment des maisons de haute couture.