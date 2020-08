Bagnols-Plage, pour se restaurer et se détendre en famille

Il est bientôt midi, dans les conteneurs installés sous les arbres, on prépare le premier service à Bagnols-Plage. Des conteneurs similaires qui abritent chacun une cuisine différente. Du burger au thaïlandais en passant par des spécialités italiennes ou créoles, chacun a l'embarras du choix. 500 places assises, des jeux pour les enfants. A l'origine de ce lieu installé sur un terrain privé de deux hectares : des chefs d'entreprise de Bagnols-sur-Cèze qui voulaient "mettre un coup de boost" à la ville.

Parmi eux, Christophe Tichadou, expert-comptable. "On était tous convaincus que c'était un endroit magnifique mais il était très peu connu des Bagnolais. Ils l'ont redécouvert et sont très contents de présenter à leurs amis quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce genre d'environnement, vous n'en avez pas dans les 100 km à la ronde. Il faut aller à Montpellier au Marché du Lez ou à Lyon avec Heat pour pouvoir retrouver ce genre d'ambiance."

"Une bouffée d'oxygène"

Parmi les exposants présents, Denis Fercoq qui a dit oui tout de suite. Caviste et patron du restaurant Nolita à Bagnols-sur-Cèze, il propose une dizaine de variétés de burgers et des vins locaux à Bagnols-Plage. "On a eu les gilets jaunes, les mouvements sociaux l'année dernière, et le Covid cette année. Moi qui avais une entreprise financièrement établie il y a deux ans, aujourd'hui, c'est très compliqué donc Bagnols-Plage c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire. L’éphémère comme ce qui est proposé ici, pour des commerçants établis comme moi avec un pas de porte, c'est une des solutions qui permettent d'aller vers les clients."

Un concept qui attire

Et ça marche. Certaines soirées, deux à trois services sont proposés pour permettre au public d'avoir accès aux places assises, dans le respect des règles sanitaires. Il y a même un coiffeur-barbier.

Un lieu qui fait aussi la part belle aux enfants avec des jeux spécialement conçus pour eux, des accrobranches, des parcs gonflables. Et la plage dans tout ça ? "Il n'y en a pas effectivement à Bagnols-Plage, c'est juste un accès à la Céze. Les gens sont libres d'y aller ou pas. C'est juste à prendre comme une marque et un appel au Sud et aux vacances" répond Christophe Tichadou.

Bagnols-Plage est ouvert tous les jours jusqu'au 29 août, de midi à 23h en semaine, minuit le week-end, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Des concerts y sont proposés les vendredi et samedi, des cours de danse le mercredi.