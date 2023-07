Baignade dans la Seine : la ville de Paris annonce que trois sites seront aménagés après les JO

Le grand public pourra se baigner dans la Seine sur trois sites parisiens dès 2025, après les JO-2024 qui marqueront le renouveau de cette pratique ancienne dans le fleuve, a annoncé ce dimanche la maire de Paris Anne Hidalgo.

ⓘ Publicité

La maire plongera l'an prochain

L'annonce a été faite sur une base nautique estivale aménagée rive droite, non loin de l'Hôtel de Ville, entre la Bastille et l'île Saint-Louis. "Promesse tenue. On nage aujourd'hui dans la Seine et ce n'est que le début", a déclaré la maire socialiste. Un groupe de nageurs a sauté à l'eau, ainsi que les deux adjoints Emmanuel Grégoire (urbanisme) et Pierre Rabadan (sports). "Moi, je me baignerai l'année prochaine", celle des JO, s'est engagée Anne Hidalgo.

Les sites de Pont Marie dans le 4ème arrondissement et Grenelle dans le 15ème seront aménagés sur sur un bras de la Seine. Le troisième site sera aménagé sous une passerelle traversant le fleuve en contrebas du parc de Bercy, dans le 12ème. "Les plans d'eau surveillés seront délimités par des bouées et un ponton pour y accéder, avec des espaces pour se changer, se doucher et ranger ses affaires sur les quais", précise la ville dans un communiqué.

Une bonne qualité d'eau par temps sec selon la ville

Ce projet sera réalisé après les Jeux olympiques, qui marqueront les retrouvailles de la nage avec la Seine: les épreuves de triathlon et de nage libre partiront du pont Alexandre III qui relie le Grand Palais aux Invalides. Depuis 2016, l'Etat et les collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine et la Marne baignables à l'issue de l'événement sportif.

Les dernières analyses de la qualité de l'eau au regard de la réglementation, qui se concentre sur deux bactéries, escherichia coli et les entérocoques, attestent de niveaux "suffisants" ou "excellents" par temps sec, assure la mairie.