Baignades en Alsace : où se rafraîchir en toute sécurité en Alsace cet été ?

Il fait chaud, envie de se rafraîchir ? Consultez la liste des sites de baignade dont l'eau est surveillée et analysée pendant tout l'été en Alsace. Découvez aussi les mesures prises pour profiter des plages et piscines malgré l'épidémie de Covid-19.

Pour profiter des beaux jours ou supporter la chaleur, il existe de nombreux sites naturels de baignades naturelle en Alsace : gravières, plans d’eau ou lacs. Une vingtaine d'entre eux font l'objet d'une surveillance sanitaire pour la qualité de l'eau : analyses quotidiennes par les exploitants et analyses régulières par l'agence régionale de santé, pour traquer les bactéries, algues toxiques, parasites et autres pollutions éventuelles. Ces sites sont répertoriés par l'ARS et France Bleu Alsace vous en propose la liste.

Avec la crise sanitaire, les exploitants ont dû mettre en place des mesures pour assurer la distanciation sociale sur les plages et dans les espaces communs, comme les vestiaires, les snacks. Certaines municipalités demandent un mètre de distance entre les différents groupes sur la plage, d'autres quatre. Certains ferment les vestiaires, d'autres doublent le rythme de nettoyage des sanitaires. Partout, les groupes ne doivent pas dépasser dix personnes.

L'ARS précise, de son côté, qu'il n'existe "aucune donnée" sur la survie éventuelle du coronavirus dans l'eau, mais que le risque provient de la promiscuité. Cet été encore, ne négligez pas les gestes barrières.

Baignades naturelles du Bas-Rhin : 13 sites où l'eau est jugée excellente

La plupart des baignades naturelles du Bas-Rhin ont une eau de qualité excellente, mais des pollutions ponctuelles peuvent se produire, avec une interdiction temporaire : les informations sont mises à jour en permanence sur le site du ministère de la santé ou sur l'application mobile "qualité rivières" des agences de l'eau.

Baignades naturelles du Haut-Rhin : un sans-faute

Si la majorité des lieux de baignade contrôlés sont implantés dans le Bas-Rhin, il y en a trois situés dans le Haut-Rhin, qui sont tous estampillés avec une qualité d’eau excellente.

Colmar plage : la qualité de l'eau est excellente. Pour le respect de la distanciation sociale, la jauge a été ramenée de 3.500 à 2.500 personnes (fréquentation maximale instantanée).

Le plan d’eau de Reiningue : excellente qualité.

Baignade au lac de Kruth Wildenstein : la qualité de l'eau est excellente, la baignade est tolérée "aux risques et périls" des personnes.

Il est interdit de se baigner dans les canaux et les rivières comme le Rhin ou l'Ill.

Piscines et parcs aquatiques

Il existe aussi une trentaine de piscines qui possèdent des bassins en plein air. Avec la crise du Covid-19, là-aussi il a fallu s'adapter. Suivant les sites, la fréquentation maximale a été abaissée, la réservation est parfois nécessaire, le port du masque est obligatoire dans les vestiaires : consultez le site ou la page Facebook de l'établissement où vous souhaitez aller pour en savoir plus.

Les piscines avec bassins extérieurs dans le Bas-Rhin

En Allemagne, la piscine de Kehl est fermée pour rénovation, celle d'Auenheim est ouverte, mais l'accès est limité.

Les piscines avec des bassins d'extérieur dans le Haut-Rhin

