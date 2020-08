Baignade : en Charente-Maritime, les sauveteurs en mer rappellent les bonnes pratiques

Que vous arriviez en Charente-Maritime ou que vous y soyez déjà en vacances, il faut faire attention quand vous êtes au bord de l'eau. On peut se noyer dans très peu d'eau. Ce jeudi 30 juillet, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a appelé les parents à la vigilances envers leurs enfants. En 2018, d'après Santé Publique France, il y a eu 12 noyades par jour entre juin et septembre. Les sauveteurs en mer de la snsm rappellent les règle de bonne conduite au bord de la mer.

Un effort de prévention

Depuis sa guérite, l'adjoint chef de poste de secours Lucas Rougier surveille la plage de la Concurrence à La Rochelle. Le plus important pour lui, c'est d'abord de sensibiliser les vacanciers aux différents risques. "Nous, on privilégie la prévention pour éviter le secours", assure-t-il. Il poursuit : "on leur dit attention peut-être qu'il y a ce danger, attention, pensez à bien boire. _C'est ça qui fait qu'on a moins d'intervention_."

Parmi les consignes : bien rester dans les zones de baignade surveillées, ne pas trop s'éloigner, respecter la couleur du drapeau, vert orange ou rouge. Mais aussi de venir se renseigner au poste de secours. Chacun doit y mettre du sien, les maîtres-nageurs de la SNSM ne sont pas là pour remplacer le rôle de la famille ou des parents. "On a beaucoup de gens qui, quand on vient les prévenir, disent : 'oui mais vous êtes là. On n'est pas une garderie ici. Si on intervient c'est que c'est déjà trop tard. On surveille ses enfants, on surveille les gens. Si chacun y met du sien, on évite un tas de problèmes phénoménal", explique le sauveteur en mer.

Pour les sauveteurs en mer, un bon mois de surveillance de plages reste un mois où ils n'interviennent quasiment pas.