Baignade sous surveillance dès ce week-end dans les bases de loisirs de Dordogne

Le mercure continue de grimper en Dordogne, il pourrait faire jusqu'à 41 degrés localement ce samedi après-midi. Parmi les lieux où on peut se rafraîchir dans le département : le lac de Gurson, le Grand étang de Saint-Estèphe, le Grand étang de La Jemay et la base de loisirs de Rouffiac. Les baignades y sont surveillées à partir d'aujourd'hui. Le Département a recruté une quarantaine de maîtres-nageurs sauveteurs pour assurer la sécurité du public dans les quatre bases de loisirs jusqu'au 29 août.

Du 18 au 30 juin, les baignades seront surveillées entre 13 heures et 19 heures en semaine et entre 11 heures et 19 heures le week-end. À partir du 1er juillet, des maîtres-nageurs seront présents tous les jours de 11 heures à 19 heures. Le conseil départemental et le laboratoire départemental d'analyses et de recherches sont attentifs à la qualité de l'eau, des prélèvements sont régulièrement réalisés.