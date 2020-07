Après une année blanche en raison de la mauvaise qualité de l'eau, la baignade est de nouveau autorisée et surveillée depuis deux semaines à Coulanges-sur-Yonne tous les après-midis sauf le jeudi. Un lieu d'autant plus agréable avec l'ouverture d'une ginguette en extérieur pour se restaurer.

Baignade surveillée et ginguette en extérieur : un havre de paix et de repos à Coulanges-sur-Yonne

Une plage de sable, une eau de rivière de bonne qualité, une ginguette qui sert des menus à base de produits locaux : tous les critères sont réunis à Coulanges-sur-Yonne pour offrir aux vacanciers icaunais et d'ailleurs un espace de bain et de repos agréable. Depuis deux semaines, une jeune diplômée du BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) encadre même la baignade.

Elle est surveillée tous les jours de la semaine de 13 heures à 18 heures sauf le jeudi jusqu'au 31 août. La ginguette en extérieur devrait elle rester ouverte jusqu'au mois d'octobre.

« Le cadre est sympa, il y a de la bonne bouffe et de la musique, on adore »

L'endroit n'est pas réservé seulement aux enfants qui rêvent de se rafraîchir dans la rivière ainsi qu'aux parents ou grands-parents qui les accompagnent. Lundi 13 juillet, un groupe d'amis originaire de Paris fêtait à Coulanges-sur-Yonne le mariage de Guillaume et Anna. Pourquoi avoir choisi ce lieu à la frontière de l'Yonne et de la Nièvre ? « On se marie ici car on est très attachés à la région icaunaise », confie le jeune marié qui loue également le cadre champêtre de l'endroit.

Journée au calme à Coulanges-sur-Yonne pour un groupe d'amis venant de Paris.

Évidemment, en plus de profiter du calme, les Parisiens se sont baignés « dans une eau rafraîchissante et agréable ». L'une des convives fait son retour en métropole après cinq années à La Réunion : « Je suis ravie de faire ce petit week-end avec les mariés et les amis. Guillaume avait suggéré une petite ginguette aujourd'hui. C'est parfait ici, on a à manger et c'est très joli. »

La ginguette s'étale au bord de l'Yonne tout l'été et jusqu'au mois d'octobre, un vrai plaisir pour les vacanciers.

La ginguette, justement, offre un lieu charmant de restauration où produits locaux sont légion. « À ma grande surprise, il y avait même un repas végétarien au menu. C'est pas toujours facile de trouver des plats sans viande. Ici, c'est le cas, donc très chouette la ginguette », partage une autre amie du couple marié.

« Les enfants sont contents »

« J'aime bien prendre des coquillages, jouer et faire des châteaux de sable », « il y a beaucoup d'enfants donc on peut se faire plein de copains » : la baignade de Coulanges-sur-Yonne fait fureur notamment auprès des plus petits. Ils peuvent s'amuser dans l'eau dans un espace délimité et surveillé par Ilona, jeune brevetée en sécurité et sauvetage aquatique.

Après une année durant laquelle l'eau était de moins bonne qualité, la baignade à Coulanges-sur-Yonne reste populaire auprès des vacanciers.

Sur la plage, un habitant de Lucy-sur-Yonne se repose sous le soleil. « Je viens pour le cadre depuis 1965. Tous les étés, je viens là. » Alors évidemment, depuis 55 ans, l'espace baignade a évolué : « Aux débuts, il y avait beaucoup d'adolescents, les gens partaient moins en vacances, il n'y avait pas la piscine à Clamecy. Maintenant avec la plage de sable, on trouve ici beaucoup plus de petits enfants que d'adolescents. »