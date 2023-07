Baignades en Indre-et-Loire : où sont les plans d'eau surveillés cet été ?

Quand on n'a pas de piscine chez soi, et que les températures affolent le thermomètre, c'est souvent la question que l'on se pose. Mais où piquer une tête, là, tout de suite ? France Bleu Touraine a fait le travail pour vous et recensé tous les plans d'eau et autres piscines qui seront ouverts pendant ces deux mois d'été en Indre-et-Loire. On a aussi compilé toutes ces baignades qui, elles, ne seront pas possibles cet été. Et pour différentes raisons.

ⓘ Publicité

Manque de maîtres-nageurs ou flambée des coûts de l'énergie

La principale est due au manque de maîtres-nageurs. A l'Ile-Bouchard par exemple, malgré un appel à candidatures lancé dès le début de l'année, la mairie n'a trouvé aucun surveillant de baignade. Elle aurait pu faire appel à un prestataire extérieur, mais ça lui aurait coûté 6000 euros pour un mois. A Château-Renault, le centre aquatique ouvre bien, mais en ce mois de juillet seulement. Il sera fermé en août, là aussi par manque de personnel.

La deuxième raison est liée à la flambée des coûts de l'énergie. C'est ce qui se passe à Descartes et à Sainte-Maure-de-Touraine. Les piscines y sont fermées. Elles auraient coûté trop cher cet été.

Enfin, les cyanobactéries jouent encore une fois les troubles fêtes. Ces micro organismes potentiellement toxiques pour les hommes, mortels pour les chiens, sont une menace pour les plans d'eau. A Joué-lès-Tours, après plusieurs années de fermeture pour cette raison, la ville a pris une décision radicale. La baignade est désormais définitivement interdite au lac des Bretonnières.

Plans d'eau avec baignade autorisée cet été

- Lac de Hommes (jusqu'à début septembre)

- Parc de loisirs Capitaine à Bourgueil (jusqu'au 31 août)

- Plage sur le Cher à Bléré (jusqu'au 20 août)

- Lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière (jusqu'au 31 août)

- Plan d'eau Chemillé-sur-Indrois (la baignade est surveillée en juillet et août par un maître nageur, le lac qui devait être mis à sec en 2024 pour être nettoyé ne le sera finalement qu'en 2025)

- Plan d'eau de l'Arche à Monnaie (il doit normalement ouvrir le 15 juillet, sous réserve de nouveaux résultats sur les cyanobactéries)

Baignade interdite

- Lac des Bretonnières à Joué-lès-Tours (en raison des cyanobactéries)

Baignade non surveillée

- Plage sur la Vienne à l'Ile-Bouchard (par manque de maîtres-nageurs)

Piscines fermées

- Piscine de Descartes (face à la flambée des coûts de l'énergie, la mairie n'ouvre pas la piscine qui n'est d'ordinaire ouverte que l'été)

- Piscine municipale de Sainte-Maure-de-Touraine (la mairie évoque elle aussi la flambée des coûts de l'énergie pour justifier la fermeture de cette piscine habituellement ouverte l'été)

- Piscine de Vouvray (là il s'agit d'y faire de gros travaux)

- Piscine Gilbert Bozon à Tours (elle ne rouvrira qu'en septembre, car l'été il y fait trop chaud)

- Piscine de l'Alouette à Joué-lès-Tours (elle n'est ouverte qu'en période scolaire pour les associations, les écoles et les personnes en situation de handicap, elle est fermée depuis le 2 juillet, elle ne rouvrira que le 11 septembre)

- Piscine Georges Vallerey à Amboise (elle ferme définitivement le 8 juillet, un nouveau centre aquatique ouvrira juste à côté à partir du mois de septembre)

Piscines ouvertes

- Centre aquatique du Lac à Tours

- Piscine du Mortier à Tours-Nord

- Carré d'Ô à La Riche

- Piscine de l'Ô Bleue à Fondettes

- Piscine municipale Ernest Watel à Saint-Cyr-sur-Loire

- Bulle d'Ô à Joué-lès-Tours

- Piscine municipale de Saint-Pierre-des-Corps

- Piscine municipale de Chambray-lès-Tours

- Piscine municipale Saint-Avertin

- Piscine municipale de Saint-Branchs

- Piscine de Langeais

- Piscine Les Thermes de Luynes

- Complexe aquatique Spadium à Monts

- Piscine d'Avoine (fermée en avril à cause d'un manque de personnel, elle est désormais rouverte)

- Piscine de Chinon

- Piscine de Saint-Paterne-Racan

- Centre aquatique intercommunal Castel'eau à Château-Renault (elle est ouverte mais seulement en juillet, en raison d'un manque de maîtres-nageurs)

- Piscine communautaire de Bléré

- Piscine de l'île d'Or à Amboise

- Piscine municipale de Genillé

- Parc aquatique Natureo de Loches

- Piscine de Ligueil

- Piscine municipale Grand Pressigny

- Piscine à Yzeures-sur-Creuse (elle ouvre à partir du 17 juillet)

- Piscine municipale de Montlouis-sur-Loire

- Piscine municipale de Richelieu (elle ouvre dès le 9 juillet)