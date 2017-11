Baigneux-les-Juifs, un sculpteur ferrailleur côte-d'orien au marché de Noël

Pourquoi ne pas faire aussi plaisir aux artistes et artisans de Côte-d'Or pour vos cadeaux de Noël ? Rencontre avec Julien Gimié d'Arnaud, l'artiste de ferraille à Nod-sur-Seine dans le pays Châtillonnais. Il sera sur le marché de Noël de Baigneux-les-Juifs ce samedi 25 novembre 2017.

Des petits bouts de ferraille et des grandes œuvres d'art

Déjà trois ans de collection de bouts de ferraille et de sculptures uniques pour Julien Gimié d'Arnaud et sa "Création Nodoise". Cet artiste de Nod-sur-Seine récupère tout ce qui a déjà vécu dans les usines et les entreprises afin de leur donner une seconde vie. Regardez par vous même comment il transforme un simple boulon, une vieille fourchette ou une pince coupante.

Décrochons-la lune ? - Julien Gimié d'Arnaud

Poule - Julien Gimié d'Arnaud

La rencontre du jour en réécoute

Julien Gimié d'Arnaud, Création Nodoise Copier

Ce samedi 25 novembre 2017 à Baigneux-les-Juifs

Marché de Noël de Baigneux-les-Juifs

