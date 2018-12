Bain de Noël pour les Ours Blancs de Biarritz

Par Jennifer Biabatantou, France Bleu Pays Basque et France Bleu

Pour rien au monde ils n'auraient manqué cette tradition qui perdure depuis 1929. Ce dimanche, les Ours Blancs de Biarritz ont pris un bain de Noël à la plage du Port Vieux. Un événement qui a rassemblé plus de 150 baigneurs et autant de badauds admiratifs.