Baisse de fréquentation des cinémas : "Les modes de consommation ont changé"

France Bleu Bourgogne : Une fréquentation en baisse de près de 30 % en France, c'est la même tendance, dans vos deux cinémas dijonnais ?

ⓘ Publicité

On suit la même tendance effectivement, par rapport à 2019, qui était malgré tout une année exceptionnelle. Donc en plus, c'est un niveau difficile à rattraper. Et on n'a pas d'autres références puisque 2020 et 2021, on a subi des fermetures.

Vous l'expliquez comment, ce difficile retour du public dans les salles de cinéma ?

Je pense qu'il y a un changement de comportement et de consommation chez le public, enfin chez la plupart des gens. A beaucoup de niveaux. Les gens sortent moins la semaine. Les restaurateurs le voient aussi. Maintenant, les entrées se concentrent plus sur sur le weekend. Même sur le mercredi qui était le jour de sortie, c'est plus. C'est plus un jour extrêmement porteur.

Moins de budget peut être, pour les loisirs aussi de manière générale ?

Je ne sais pas, peut-être pas pour les mêmes budgets. Je pense qu'il y a eu aussi des changements de modes de consommation. On l'a vu avec les plateformes évidemment. Paramount, Disney qui n'existaient pas avant. Donc on sait très bien que les gens prennent des abonnements avec des partages, plus d'abonnements.

Alors le ciné peut faire quoi pour concurrencer, justement, ces plateformes ?

Je ne suis pas sûr que ça se situe au niveau de la salle, même si effectivement on est très preneurs d'idées, d'idées extérieures, parce que nous, quelquefois, on a l'impression qu'on fait le maximum, mais peut-être qu'il y a des idées qu'on ne perçoit pas. En revanche, il me semble que le public vient plus facilement et massivement sur du blockbuster. On a vu Avatar 2, Black Panthère ou même Le Chat Potté, qui est un film familial. Mais en revanche, sur du film qui va être moins porteur, les gens ont du mal quand même à venir maintenant. Donc est-ce qu'il ne faut pas justement réinventer quelque chose de nouveau ? Il faut que chacun y mette du sien. D'un bout à l'autre du cinéma, en fait.

A Dijon on a la particularité d'avoir beaucoup de cinémas, notamment dans le centre ville. Est ce que la concurrence n'est pas trop forte ?

Je pense que la concurrence maintenant est un peu forte. Il y avait des salles qui avaient fermé, le Devosge notamment. En revanche d'avoir remis neuf salles en plus (au Pathé de la cité gastronomique, ndlr), effectivement, dans une période qui n'est quand même pas très propice au développement, on voit bien que sur l'année, ce cinéma n'a pas apporté de nouveaux clients.