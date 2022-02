Baisse des subventions, espoir de qualification, rénovation du club : comment va le RCGC en Creuse ?

Les Verts et Noirs entament leur deuxième partie de saison avec beaucoup d'inconnues entre contaminations au coronavirus, terrains gelés et suppression des aides régionales. On prend le pouls du club de rugby de Guéret avec son président Patrick Martin.

Les rugbymen guérétois affichaient en début de saison leur ambition de finir dans le quatuor de tête pour jouer un ou deux tours des phases finales. La défaite de ce dimanche 6 février face à Saint-Léger-des-Vignes (12 à 13) complique mathématiquement leurs chances. Dans ce contexte, comment se porte le RCGC ? On a posé la question à son président Patrick Martin.

"La qualification, on y croit encore, surtout que dimanche ça s'est joué de peu, à un point", assure-t-il. Le RCGC est provisoirement cinquième au classement de sa poule, sur dix équipes.

On n'est pas sûrs du lendemain, on n'est jamais sûrs de jouer le dimanche

Météo capricieuse et contaminations au covid

Après deux ans de pandémie, la saison 2021-2022 est mouvementée entre les contaminations au coronavirus et les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l'annulation de deux matchs. "On est comme toutes les associations sportives en France, on n'est pas sûrs du lendemain, on n'est jamais sûrs de jouer le dimanche, explique Patrick Martin.

"C'est problématique : quand on est allés jouer à Montluçon il y a deux semaines, on n'avait pas joué depuis presque un mois. Dans quel état on retrouve une équipe au bout d'un mois sans jouer ? On avait des craintes mais finalement ça s'est bien passé puisqu'on a gagné." Le président du RCGC assure qu'il y a eu peu de contaminations au sein de l'équipe.

Fin des aides aux emplois associatifs

Dans les bureaux, un autre souci occupe l'esprit des dirigeants du club : la baisse des subventions. Le RCGC a en effet perdu le 1er janvier les précieuses aides de l'ancienne région Limousin, à destination des emplois associatifs. Son entraîneur depuis plusieurs années Nicolas Puydebois a donc perdu son poste de coordinateur et a été accepté en Haute-Corrèze comme conseiller technique des clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.

"Nicolas Puydebois avait la double casquette d'entraîneur et de coordinateur. Son emploi était soutenu à environ 60% par l'ancienne région Limousin. Désormais, on ne peut plus financièrement garder ce poste. Pour le moment, on arrive à gérer grâce au secrétaire de l'Union du rugby creusois qui nous aide, on arrivera à finir la saison sans problème", affirme Patrick Martin. Il craint en revanche le début de saison prochaine, quand il faudra recommencer à éditer les licences et chercher des partenariats.

Rénovation du club

Un peu plus de six mois après son élection à la tête du RCGC, Patrick Martin ambitionne de mener à bien deux dossiers. Le premier concerne la rénovation du club créé il y a trente-cinq ans. "Il a été construit par des bénévoles, il n'est plus aux normes, il faut le réhabiliter : du double vitrage, le toit... On a commencé mais il reste un gros chantier."

Le deuxième objectif est sportif : "On a un groupe jeune, sain, avec une grande partie de joueurs qui viennent de la formation creusoises. On veut garder dans les années qui viennent ce groupe jeune, et qu'il monte en qualité."