Bal patriotique à Marseille : le 8 mai, comme si vous y étiez

Ce lundi 8 mai avait lieu le deuxième bal patriotique de Marseille. Musique swing, vieilles voitures et looks rétros, tout est fait pour faire revivre l'ambiance de liesse de la Libération.

On croirait à un voyage dans le temps. Du jazz, du swing et du bi-bop. Une collection de vieilles voitures, et puis les figurants habillés en GI américains, en pin-up ou en infirmières de la Croix Rouge. Comme l'année dernière, le bal patriotique du 8 mai a replongé les visiteurs dans le passé. Un voyage de 72 ans en arrière, pour revivre la liesse de la Libération du 8 mai 1945.

Ambiance festive au bal patriotique du 8 mai à Marseille pic.twitter.com/sqzrzVaHyY — France Bleu Provence (@bleuprovence) May 8, 2017

Plus de 1000 personnes sont venues assister à l'événement. Certains ont joué le jeu du look rétro. Comme Xavier et Edith. Pour Edith : "c'est important d'avoir des cérémonies sérieuses pour rendre hommage aux milliers de morts de la Seconde Guerre Mondiale, mais c'est bien aussi de commémorer l'Histoire de façon plus joyeuse, de pouvoir se replonger dans la gaieté de la Libération."

Xavier et Edith ont joué le jeu du look années 1940. © Radio France - Claire-Lise Macé

Chloé, Camille et Lison, elles, voient ce bal comme une façon ludique de faire de l'Histoire.

C'aurait été une cérémonie devant le monument aux morts, je ne serais pas venues, c'est sûr. Alors que là, à travers la musique et la culture de l'époque, ça m'intéresse beaucoup plus"(Chloé, 15 ans)

Le bal patriotique, c'est encore mieux qu'un cours d'Histoire pour Lison, Camille et Chloé (15 et 16 ans) © Radio France - Claire-Lise Macé

Au bal patriotique, il y avait aussi des "reconstitueurs" professionnels, des habitués de la reconstitution. Rémy, par exemple, il expose sa Traction Avant, datant des années 40. "On peut l'imaginer en train de descendre la Canebière, le jour de la Libération", sourit-il, "on s'y croirait".

Des "reconstitueurs professionels" au bal patriotique de Marseille. © Radio France - Claire-Lise Macé

Hélène, elle, n'a pas besoin de "s'y croire". A 89 ans, elle a vécu la Libération. Pour elle, le bal patriotique n'est "qu'une pâle copie à côté de ce que c'était à l'époque". Mais elle apprécie quand même le spectacle : "ça montre un peu aux jeunes comment c'était, et puis ça fait remonter les souvenirs des bals et des robes, ça fait plaisir."