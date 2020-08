Balade à bord du Solely, le bateau solaire du lac du Bourget

En patois savoyards, le mot "Solely" signifie "Soleil". C'est le nom donné au nouveau navire de la compagnie Bateau Canal de Chanaz (Savoie). Et pour cause, il fonctionne en partie grâce à des panneaux solaires posés sur son toit.

A son bord, une centaine de personnes peuvent s'installer. Canal de Savières à Chanaz, le Rhône via les écluses et le lac du Bourget sont parcourus par l'embarcation.

Un moyen écologique de découvrir les paysages savoyards et de se rafraîchir pendant la canicule.

Grâce à 27 panneaux solaires sur le toit, le bateau avance sans polluer l'eau. Ils sont accompagné de batteries pour soutenir la puissance demandé par le navire.

Mais dans le Canal de Savières, le navire est quasiment autonome en énergétique selon Yann Lefebvre capitaine du Solely et propriétaire de la compagnie Bateau Canal de Chanaz.

"A 6km/h sur le canal, on consomme 40 ampères par batteries. Les panneaux solaires fournissent 60 ampères donc on va pouvoir réduire la consommation des batteries. Mais sur le lac, on est obligé d'accélérer à 13km/h pour 150 ampères". Yann Lefebvre propriétaire du Solely et de la compagnie Bateau Canal de Chanaz