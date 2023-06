Balade icaunaise sous le ciel étoilé d’Hubert Reeves.

Eglise Notre Dame de Malicorne

Située au centre du bourg et dominant le paysage alentour, l’église Notre-Dame de l’Assomption, a été élevée à la toute fin du Moyen Âge.

ⓘ Publicité

Eglise Notre Dame de Malicorne © Radio France - Karine Decalf

Une imposante poutre de gloire marque la séparation entre la nef et le sanctuaire. Elle supporte trois statues, peut-être contemporaines de la construction de l’édifice.

Eglise Notre Dame de Malicorne © Radio France - Karin Decalf

Alexandre Burtard © Radio France - Karine Decalf

L’ « Oeuvre Notre Dame de Malicorne » est le nom de l’association pour la sauvegarde et la rénovation de l’église et sont mobilisés pour la sauvegarde des peintures murales qui datent du 19e.

loading

La ferme Dubois à Malicorne

Du champ à l’assiette … A la Ferme Dubois , Coralie et Sébastien Dubois élèvent des porcs, moutons, bovins et volailles et vendent sur commande la viande et des plats préparés.

Coralie et Sébastien Dubois © Radio France - Karine Decalf

Ils font partis du réseau Bienvenue à la ferme , du Drive fermier 89 et du Drive des fermes de Puisaye

loading

Hubert Paquez

Au Moulin de Malicorne, Hubert Paquez est le Vice-Président de l'Association des Meneurs de Sainte Alpais.

Hubert Paquez et Guylaine Dechambre © Radio France - Karine Decalf

« Les meneurs de Sainte Alpais » qui organisent le 9 juillet 2023 à Malicorne le Championnat régional d’endurance en attelage.

loading

Robert Knolles

Robert Knolles est un routier anglais pendant la guerre de 100 ans. Il fait de Malicorne son quartier général et s’en sert de base pour piller actuel département de l’Yonne.

loading

La chapelle Notre Dame de Piété

Construite au Moyen Age, la Chapelle Notre Dame de Piété à Saint Martin sur Ouanne a été rénovée au 19e par la famille Sellier.

Chapelle Notre Dame de Piété © Radio France - Karine Decalf

Chapelle Notre Dame de Piété © Radio France - Karine Decalf

Ce fut un haut lieu de pèlerinage jusqu’en 1955

loading

Au « Café restaurant de la gare"

A Saint Martin sur Ouanne, au "Café restaurant de la gare" Aline Nouvellon vous propose une cuisine faite maison : son menu du jour chaque semaine et une carte le week end

Café restaurant de la gare © Radio France - Karine Decalf

Aline Nouvellon © Radio France - Karine Decalf

Une cuisine simple et conviviale avec des soirées découverte, et tous les mois des spécialités africaines

loading