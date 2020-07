Balades en chanson : les Francofolies se réinventent à La Rochelle

A La Rochelle depuis plus de trente ans, mi-juillet est synonyme de Francofolies. Sauf cette année bien sûr, annulées pour cause de crise sanitaire. Enfin pas totalement. Un mini-festival: "Y'a des Francos dans l'air" propose des balades chantées avec les artistes du Chantier des Francos.

Ces jours-ci, La Rochelle devrait être en train de vibrer au rythme des Francofolies, prévues à l'origine du 10 au 14 juillet. Mais cette édition 2020 a bien sûr été annulée, coronavirus oblige. Enfin annulée, pas complètement. Les organisateurs ont mis sur pied un mini-festival: Y'a des Francos dans l'air. Au programme entre autres des balades chantées avec les artistes du Chantier des Francos.

Stéphane Méseaute explique comment reconnaître les oiseaux de nos deux Charentes. © Radio France - Marina Guibert

Celle de Villeneuve-les-Salines a pour thème la faune et la flore locales. Rendez-vous est donné au lac, bercé par les sons de la nature et guidés par Stéphane Méseaute, de la Ligue de Protection des Oiseaux. Il attire l'attention sur les canards, mouettes et autres pigeons. "C'est le bon côté de la sortie nature, c'est toujours spontané. Bien sûr je sais ce que je vais trouver mais si je n'arrive pas à capturer un papillon par exemple, je vais en parler autrement." Surtout, il compose avec les moments musicaux.

On peut observer de près les libellules grâce à une boîte loupe mais rapidement avant de la relâcher. © Radio France - Marina Guibert

Des mini-concerts en plein air

Deux fois, la balade s'interrompt, les chants d'oiseaux laissent la place à la voix de Clara Ysé, sélectionnée pour les Chantiers des Francos. Un mini concert donné seule, assise dans l'herbe. "C'est un vrai challenge parce que d'habitude on est 5 sur scène avec les musiciens mais c'est bien de revenir à l'ADN de mes chansons que je composent en guitare-voix, c'est puissant et intime. C'est surtout merveilleux de pouvoir se produire alors qu'on pensait que tout serait annulé." Et qui se connecte complètement à l'environnement."Les chansons de Clara parlent beaucoup d'amour alors moi j'ai pas mal parlé de reproduction, des couleurs des animaux, on fait des liaisons c'est rigolo" explique Stéphane Méseaute.

Clara Ysé chante six chansons tout au long de la balade. © Radio France - Marina Guibert

La balade prend fin, Neda est conquise : "c'était très bien autant musicalement, la voix de Clara c'est le paradis que sur la faune et la flore, on apprend plein de choses". Finalement les Francofolies sont bien là, un peu plus bucoliques. Les dernières balades sont prévues ce lundi 13 juillet à Villeneuve-les-Salines mais aussi dans les rues du centre de La Rochelle.