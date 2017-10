Balades, histoire, musique… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une châtaigne, un pharaon, de la musique, un jardin, une ferme ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Célébrons la châtaigne et le cèpe à Villefranche-du-Périgord

La 29ème fête de la châtaigne et du cèpe vous espère ce week-end à Villefranche-du-Périgord. Samedi, dès 9h, marché aux châtaignes, marché fermier, produits régionaux et exposition variétale de châtaignes. A 10h, concours de châtaignes primées, concours du plus beau cèpe, de la plus grosse et de la plus petite châtaigne. 14h : randonnée de la châtaigne. Marché aux cèpes à 16h (s’ils ont poussé). A 16h30, concours de ramassage de châtaignes à l’ancienne. Repas à 20h puis bal de la châtaigne à 22h (entrée gratuite). Dimanche, à 9h, messe avec bénédiction des confréries, animée par les Croquants d’Escornabïou. A 11h30, intronisation par la confrérie de Villefranche-du-Périgord. A midi, dégustation pour 15 euros au foyer rural d’une omelette géante aux cèpes (si les œufs ont poussé). A 15h, concours du craché de châtaignes (avec le Guiness des records, s’il vous plaît). Retour d’un marché aux cèpes à 16h (s’il en reste).

Pharaon, et rond, petit patapon

Bâtir pour pharaon ? Nom d’Osiris, mais comment ont-ils fait ? C’est la question que l’on va se poser ce week-end au Centre de la communication à Périgueux. Les conférences du samedi : « Les outils et la technologie pharaonique » à 9h avec Jean Kuzniar, « Les papyrus de la mer Rouge et les ouvriers de Khéops » à 10h30 par Pierre Tallet (égyptologue), « Les chantiers des pyramides de Gizeh ou la logistique de la démesure » à 14h puis 15h45 (seconde partie). Dimanche, journée gallo-romaine avec la visite du musée Vesunna à 10h, Visite de la Curade et du site d’Ecorneboeuf (site privé exceptionnellement ouvert à la visite) à 14h. Renseignements au 05 53 08 19 38.

Des Variations à Chancelade

Dimanche, à 17h, l’ensemble vocal Variations interprètera à 17h à l’abbaye de Chancelade diverses compositions d’Antonio Vivaldi, de Georg Friedrich Haendel, de Giuseppe Verdi et autres. Chef de chœur : Paul Faulkner. Piano : Anthony Sycamore. Flûte : Jill Balfour. Une collecte sera effectuée à l’issue du concert.

Venez découvrir Eyrignac en automne

Une visite ludique pour les enfants avec Artaban Junior, Capucine l'exploratrice et Georges le Rouge-Gorge ! Munis d'une longue-vue, d'une boussole ou bien d'une loupe, ils apprendront à observer, s’orienter et s’aideront de leur carte pour trouver chaque énigme. Ils apprendront tout en s’amusant, aidés aussi de leurs parents pour une visite ludique en famille. Une fois toutes résolues, les énigmes leur donneront la bonne réponse finale, ce fameux sésame pour un joli cadeau. Animation sans supplément de prix durant ces vacances de la Toussaint aux Jardins d’Eyrignac, à Salignac-Eyvigues.

Une mini ferme au Bugue

Le Parc du Bournat vous invite à pénétrer dans sa mini-ferme du Bugue ce week-end et durant les vacances de la Toussaint, de 14h à 17h. Conçue pour les enfants de 2 à 12 ans, ce nouvel espace de 2500 m2 créé au cœur du site offre une expérience ludique et pédagogique inédite. Mêlant à la fois le thème du monde rural du début du siècle et la ferme rêvée de nos grands-parents, le jeu avec différents espaces interactifs, et la rencontre émotionnelle avec les petits animaux que vous fera partager un animateur animalier.