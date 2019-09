Ballan-Miré - Renan Luce en concert le samedi 7 décembre 2019.

Ballan-Miré, France

L'un des plus brillants auteurs de sa génération se livre dans un nouvel album composé de 11 chansons aux textes intimes, poignants et poétiques. Renan Luce se livre tout entier avec ses doutes, ses creux et ses renaissances. Il est l'auteur depuis une décennie de chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers – La Lettre, Les Voisines...

Il présente aujourd'hui un autre visage, brut et nu, dans un disque qui porte son nom. Réalisé par Marlon B. (Juliette Armanet, Hugh Coltman...) et arrangé par Romain Trouillet.

Sur ce spectacle : Garde d'enfants + 3 ans à 3€ / enfant (réservation au 02 47 68 99 90)

Tarif : 25€ / 20€ / 15€

Infos et réservations : service culturel 02 47 68 99 90