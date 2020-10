Théâtre de Caen : le "Ballet Royal de la Nuit" maintenu après l'accident en répétition générale

Les trois représentations du Ballet Royal de la Nuit auront bien lieu ce vendredi et ce week-end au théâtre de Caen. Après l'effondrement d'un décor lors de la répétition générale jeudi soir, les artistes ont voulu remonter en scène au plus vite.

La volonté de retrouver le public et la scène a pris le dessus : les artistes vont bien jouer le Ballet Royal de la Nuit au théâtre de Caen ce vendredi soir et ce week-end, après un accident jeudi soir qui a fait quatre blessés. À l'exception d'un chanteur et d'un musicien, qui souffrent d'hématomes et légères fractures, tous ont voulu remonter en selle au plus vite.

"C'était une décision collective, explique le directeur du théâtre Patrick Foll. Il y avait la _volonté de repartir dans la dynamique du spectacle_. C'est ce qui a été exprimé très clairement par les acrobates : ils sont confrontés en permanence au risque de chute ou d'accident, et quand ça arrive, il faut vite refaire les choses". Jeudi soir, une structure métallique de trois mètres de haut s'est effondrée en pleine répétition générale devant 500 personnes, faisant quatre blessés.

Horaires avancés avec le couvre-feu

Des doublures étaient déjà prévues _"en raison du contexte sanitaire_, au cas où on ait des artistes positifs au coronavirus", précise le directeur du théâtre. Ce sont elles qui vont prendre le relais des deux blessés sérieux.

Les trois représentations sont par ailleurs avancées en raison de la mise en place du couvre-feu dans le Calvados dès minuit, dans la nuit de vendredi à samedi : 19 heures ce vendredi soir, 16 heures pour samedi et dimanche.